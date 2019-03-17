دنيا بطمة بإطلالة "مهترئة" والشراشيب تفسد فستان مايا دياب.. إطلالات النجمات هذا الأسبوع

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مثل كل أسبوع، لنا موعد مع جولة على أبرز إطلالات الفنانات المتنوعة، بعضهن أطل في فساتين أحببناها وبعضهن الآخر لم يحالفه التوفيق.

نانسي عجرم

أكدت أنها جريئة بثقة بارتداء الأبيض بعد فترة قصيرة من ولادة طفلتها الثالثة، وتباهت برشاقتها في بنطلون أبيض كلاسيكي، نسقت فوقه قميصا حريريا وحذاء لونه بيج، ورغم أن اللون الأبيض يظهر العيوب، إلا أنه كان شاهدًا على بطن ممشوق لا يوحي بأنها أنجبت طفلة قبل أسابيع قليلة فقط.

ميريام فارس

عادت إلى أنوثتها المعهودة بعد سلسلة إخفاقات بإطلالة جريئة، ببنطلون أسود بالخصر العالي مع بلوزة من الشيفون الشفاف، أسفلها صدرية باللون الأسود.

نوال الزغبي

أطلت بفستان بقصة لم تعتمدها من قبل، باللون الأحمر الخافت احتضن قوامها الذي بدا ممتلئًا على غير العادة.

مايا دياب

اختارت فستانًا قصيرًا بأكمام طويلة تتدلى منه شراشيب طويلة، وعلى الرغم من لون الفستان اللافت والمناسب للون بشرة مايا إلا أن الشراشيب المبالغ بها أخفت التصميم تماما، كما أخفت رشاقة مايا وجسمها المنحوت.

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رانيا يوسف

تخلّت عن الإثارة واتجهت إلى الغرابة، حيث ظهرت بفستان مطبع بالجماجم له فتحات عالية، بدا وكأن أسفله "شورت".

درة

إطلالة كاجوال من التسعينيات، ارتدت فيها جاكيت جينز، واختارت تسريحة شعر القطة، فبدت كالفتايات المراهقات.

لاميتا فرنجية

اختارت اللون الأسود لجمبسوت بفتحة عميقة عند منطقة الصدر، وصلت أعلى البطن تقريبا، ربما لم تناسب هذه الإطلالة المكشوفة عمرها.

دنيا بطمة

إطلالة قديمة وبالية للفنانة المغربية، حيث بدت وكأنها خارجة إلى السوبرماركت، بتنورة لم يتم كيّها مليئة بالثنيات والتجعيدات، وجاكيت بدا مهترئا، أضف إلى ذلك أنها لم تضع أي نوع من مساحيق التجميل التي كان يمكن لها أن تنقذ الموقف.