روضة الميهي تقدم مجموعتها المميزة لهدايا عيد الأم

كشفت مصممة مكملات الديكور والإكسسوار روضة الميهي، عن تصميمها لمجموعة من الإكسسوارات المخصصة لعيد الأم من الطبيعة، مؤكدة في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم"، أنه نظرًا لتزامن عيد الأم من كل عام، مع دخول فصل الربيع وتفتح الزهور الجميلة، فكرت أن تكون مجموعة عيد الأم لهذا العام من أحضان الطبيعة.

وقالت الميهي أنها استخدمت الزهور الطبيعية بألوانها الجميلة في مجموعة مميزة للغاية للإكسسوار عيد الأم، فكان من أهم تصميماتي، تصميم "امي" والذى نفذته بألوان مختلفة ليناسب جميع الأذواق، لتصميم شغل يدوي من الريزن ومُطعّم بالزهور الطبيعة وتزينه كلمة "أمي" لتكون هدية مميزة لست الحبايب.

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وصممت الميهي تصميمًا آخر أطلقت عليه تصميم "تنكر بيل"؛ فهو تصميم يحاكى الخيال مع نبذة من الطبيعة، ومنفذ يدويًا من خامة الريزن ومطعم بالزهور الطبيعية مع رسمة لشخصية الجنية "تنكر بيل" الخيالية وهي تحاول لمس فراشة منفذة يدويًا من خامة الصلصال الحراري، وبذلك أكون قد دمجت العديد من الخامات في تصميم واحد فريد ومميز.

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وأكدت مصممة مكملات الديكور، أن هناك تصميمًا آخر أطلقت عليه تصميم موج البحر، فهو تصميم ناعم ورقيق لدلاية شغل يدوي من الريزن منفذة بلون "البلو مارين"، لون البحر الهادئ، ومطعمة بأوراق الذهب والزهور الطبيعية، بتصميم ناعم ومميز لأصحاب الذوق الرفيع، مضيفة: "من أحدث ابتكاراتي أيضًا تصميم "الجوز" الذي استخدمت فيه قشر عين الجمل "خامات طبيعية" وطعمته من الداخل بالزهور الطبيعية وأوراق الذهب و تصميم وفكرة جديدة جدًا ومبتكرة".

وكشفت الميهي عن تصميمها ديكور على هيئة طائر "الفلامنجو" الذي يحبه الناس جميعًا وخاصة السيدات لجماله الخلاب ورشاقته؛ فكان هو ملك هذا التصميم المطعم أيضًا بالزهور الطبيعية، مختتمة بقولها: "بهذا أكون قد اقتطفت من الطبيعة لأهدي كل أم جزءًا مميزًا من الطبيعة لتحتفظ بها طول العمر، وكل عام وكل أم بخير".

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