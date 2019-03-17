منها البقدونس والزبادي.. قائمة بأطعمة تسبب ضررا لصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

يحذر الأطباء المتخصصين في التغذية دائمًا من الأطعمة التي تحتوي على كثير من السكريات، والوجبات المقلية، والصودا، والخبز الأبيض، خاصة للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن.

كشفت الدراسات، أن هناك أنواع من الأطعمة رغم فوائدها الصحية إلا أنها تسبب بعض المشكلات الصحية للجسم. وفيما يلي، قائمة بهذه الأطعمة التي يعتقد البعض أنها مفيدة لصحة الجسم، إلا أنها في الحقيقة تسبب بعض الأضرار الصحية، بحسب ما جاء في موقع Bright side الأمريكي.

1- الزبادي التي تحتوي على الفواكة والسكريات:

لا شك في أن منتجات الألبان مفيدة وصحية خاصة للأطفال الذين يحتاجون إلى بناء عضلاتهم من خلال الكالسيوم في اللبن والزبادي، ولكن هناك بعض من أنواع الزبادي التي تحتوي على الفواكه أو الشوكولاتة، فبتلك الخطوة لا تكون الزبادي مفيدة للصحة.

ويفضل تناولها بوضع الفواكه الطازجة الخالية من إضافة السكريات أو الشوكولاتة وغيرها من النكهات المستخدمة في المنتج. كما يمكنك وضع القرفة والعسل أو خلاصة الفانليا للحصول على قيمتها الغذائية المطلوبة.

2- الأرز:

يعتبر الأرز وجبة أساسية لدي المصريين في بعض المحافظات، إذ يحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات التي تعمل على زيادة الوزن.. فيمكنك تناوله بكميات قليلة جدا أو استبداله بالأرز البني أو البسمتي.

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3- البقدونس:

لا يمكنك إنكار الفوائد الصحية للبقدونس، ولكن اكتشف أنه عند وضع البقدونس في الطعام سواء كانت السلطات أو الصوص كالمايونيز والزيوت والكريمة الحامضة بعد مدة 30 دقيقة يبدأ في إطلاق غاز النتريت، لذلك ينصح بتناوله سريعًا دون تركه لمدة طويلة.

4- الصوص:

الصوص كالكاتشاب والمايونيز والمسطردة وغيرها من النكهات التي تتواجد بجانب الأطعمة لإعطائها مزيد من النكهة، توجد فيها كمية عالية جدًا من السكريات، لذلك يمكنك وضع الزيوت المفيدة كزيت الزيتون أو التوابل، وعمل الصلصات في المنزل بدلاً من شرائها.

5- الفواكه المجففة:

أصبحت رقائق الفواكه أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يتبعون الأنظمة الغذائية، وتناولها كبديل صحي عن البطاطس المقلية، لكن لا تعتبر صحية على الإطلاق، إذ عند تجفيفها يتم وضعها في معالجات كيميائية قبل وصولها لمرحلة التجفيف، وتتم الخطوة للحفاظ على عمرها الافتراضي لتكون صلاحيتها مستمرة لأطول فترة ممكنة.

6 - العنب:

يعتبر العنب من الفواكه التي تعحتوي على كمية كبيرة من السكريات المضرة بصحة الجسم، لذلك يعتقد خبراء التغذية أنه يُفضل تناول الفواكه التي تحتوي على نسبة متوسطة من السكريات كالبطيخ و التفاح.

7- الطريقة الخاطئة في طهي السمك:

يعتبر السمك من أكثر الأطعمة التي تحتوي على فوائد وغنية بالدهون وأحماض أوميجا 3، ولكن هناك بعض الطرق الخاطئة التي يتبعها البعض في طهي السمك، وهي طهيها بالقلي.

كشف أخصائيو أمراض القلب، في أمريكا، أنه عند تناول السمك المقلي من الممكن أن يسبب أمراض القلب والسمنة بشكل كبير، لذلك يفضل تناوله مشوي، أو مطهي في وعاء الطهي من خلال وضع كميات قليلة من الزيت للاستفادة من فوائده.