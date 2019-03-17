"الإفتاء" تجيب على حكم تجميل الحاجبين باستخدام تقنية "المايكروبليدنج"

ظهر حديثًا تقنية جديدة تستخدمها بعض النساء لتجميل الحاجبين تسمى بـ"المايكروبليدنج"، يتم رسمها بواسطة قلم حبر خاص لا يتسرب إلى أعماق البشرة، مخصص للرسم على منطقة الحاجب للفراغات وتحديد الشكل من دون إزالة الشعر الطبيعي، ويستمر هذا اللون لمدة قد تصل لعام.

وورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني حيث تضمن السؤال حول حكم الشرع في استخدام هذه التقنية.

ورد على السؤال الأستاذ الدكتورشوقي إبراهيم علام، على السائلة قائلًا: "لا مانع شرعًا من استخدام تقنية المايكروبليدنج لرسم الحواجب بمادة طاهرة، لأنها من قبيل الرسم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد، وهو من الزينة الظاهرة المؤقتة التي تزول بعد مُدَّة".

وتابع "شوقي": "ليس فيها تغييرٌ مذمومٌ لشيءٍ من خلق الله تعالى، سواء أكان لمعالجة عيوب أو كنوع من الزينة".

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واشترط "شوقي" ألا يكون في هذا الاستخدام ضرر، وألا يكون بغرض التدليس، بل قد يكون مستحبًّا في حق الزوجة إذا قصدت بذلك التجمل والتزين لزوجها".

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