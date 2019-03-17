"لمياء" تستغيث بعد طلاقها: "هشحت أنا وولادي"

"طلعت أولادي من المدرسة وهنزل بعد كده اشحت بيهم في الإشارات"، هذا هو حال "لمياء. ط"، بعد قرارها الانفصال عن زوجها الذي اعتادت منه على الاعتداء عليها بالضرب المبرح.

تحملت الزوجة الثلاثينية التي تسكن في منطقة السيدة زينب، ألم الضرب المبرح الذي كانت تتعرض له كلما حاولت الاعتراض على رغباته، فتقول "لمياء": "اتفتحت دماغي بسببه مرتين مرضتش أعمل محضر في القسم علشان أولادي لما بيتخانق معايا أي حاجة قدامه بيحدفني بيها".

وتابعت أثناء حديثها لـ"هُن"، "كان عصبي قبل الجواز بس مش بالشكل ده بعد ما تجوزنا بقى زي الوحش محدش عارف يوقفه وخاصة بعد وفاة والدي مبقاش لاقي كبير يوقفه عند حده".

تحملت الزوجة سوء معاملة زوجها الذي يعمل محامي لها 8 سنوات، مستكملة: "استحملت مشاكله النفسية وإهانته ليا بس لما بقى بيعمل معايا اللي بيتعمل مع أولاده كنت لازم أطلق منه في مرة كان هيموت بنته اللي عندها 4 سنين علشان حاولت تبعده عني وهو بيضربني".

رفض الزوج الثلاثيني الانفصال عن زوجته ليستمر في تعذيبها، وبعد عدة محاولات وافق على الطلاق ومن حينها بدأت معاناة الأم: "بشتغل شغلنتين في اليوم ومش عارفة أوفر مصاريف بناتي في مرحلة الابتدائية".

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"اجيب منين مصاريف بنتين قرر أبوهم علشان ينتقم مني ميصرفش عليهم وبعد تأخير مصاريف المدرسة أطردوا وأبوهم بيتعامل كأنهم مش عياله".

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