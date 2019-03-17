بالصور| ما بين التنمر والحبس.. محطات في حياة دينا الشربيني بعيد ميلادها

خطفت قلوب محبيها بطريقتها العفوية منذ أن أطلت على شاشات السينما والتلفزيون جمعت بين البساطة وجمال الروح التي بدت واضحة خلال أدورارها وأعمالها الفنية، وواجهت العديد من الصعوبات والمشكلات خلال مشوارها الفني، غنى لها الهضبة عمرو دياب أغنية "برج الحوت"، والتي أصبحت مرتبطة ارتباطًا قويًا بإسمها.

يحل اليوم 17 مارس، ذكرى ميلاد الفنانة دينا الشربيني الـ34، أشهر مواليد برج الحوت.

ورصد "هُن" أبرز المحطات التي تعرضت لها خلال مشوار حياتها على الصعيد المهني والشخصي:

- السجن لمدة عام وتعاطي المخدرات:

أثارت "دينا" الجدل خلال عام 2013، وأصبحت محور حديث الجميع حينما ألقي القبض عليها في أحد الشقق التي يقوم صاحبها ببيع المواد المخدّرة، وأمرت النيابة آن ذاك بسجنها أربعة أيام على ذمة التحقيق، واعترفت "دينا" بتعاطيها مخدّر الهيروين وتردّدها على الشقة لشراء المخدرات من صاحبها، مؤكدة أنها تتعاطى المخدّرات فقط ولا علاقة لها بالكمية الكبيرة التي ضُبطت في الشقة، وتم تحديد مدة عقوبها التي وصلت لعام وغرامة 10 آلاف جنية، لتخرج خلال عام 2014.

- أزمتها مع نقابة الممثليين:

عقب قضائها مدة العقوبة التي حُددت لها بعد ازمة تعاطيها المخدرات، خرجت دينا لتمارس حياتها المهنية فوجئت برفض نقابة المهن التمثيلية منحها تصريح بمزاولة المهنة من جديد، وصرح رئيس النقابة حينها الفنان أشرف عبد الغفور ووكيل النقابة الفنان سامح الصريطي أن منع "دينا" من مزاولة المهنة يأتي بموجب المادة السادسة من قانون النقابات الفنية، والذي يقضي بمنع أي شخص من مزاولة المهنة طالما حُكم عليه في قضية جنائية أو مخلة بالشرف والأمانة، إلا في حالة صدور حكم قضائي برد اعتباره.

- تعرضها للتنمرعبر السوشيال ميديا:

تصدرت أحاديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الأخيرة وقابلت التنمر في أوضح صوره، والتعليقات على تحركاتها ومشاركتها في "تحدي كيكي" الشهير، ولاقت العديد من التعليقات السلبية على صورتها على السجادة الحمراء، والبحث عن تفاصيل الفستان الذي ترتديه، وتفاصيل إطلالتها.

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- شائعات ارتباطها وانفصالها عن الهضبة عمرو دياب:

ارتبط اسم كلاهما بالآخر فور انتشار شائعات ارتباطهم في بادئ الأمر، وأصبحا محل اهتمام مواقع السوشيال ميديا حينما ظهرت معه في أكثر من مناسبة، وفي كل مرة تزداد تخمينات الجمهور حول ارتباطهما عاطفيا، إذ بدأ الأمر بعيد ميلاد عمرو دياب التي احتفلت به "دينا" في أحد المطاعم الشهيرة ليخرج "عمرو"، ويؤكد أنه كان مجرد اجتماع لفريق عمل فيلمه المقبل فقط.

أهدى لها الهضبة أغنية خُصصت لها وهي أغنية "أجمل عيون"، والشهيرة بـ"برج الحوت"، التي تعبر عن برجها، وقام بغنائها خلال حفله الغنائي بروسيا، عقب مباراة المنتخب التونسي ونظيره الإنجليزي، على مسرح Nautilus Space بمدينة سان بطرسبرج، والتي وقفت في الصفوف الأمامية بالحفل، وظهر عليها "الخجل"، لتلفت وجهها بعيدًا عن "الهضبة"، بعد نظرات متبادلة بينهما أثناء "دندنة" الأغنية.

- شائعات إنهاء علاقتهم:

"بيحبها ولا"، حينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد الفنان عمرو دياب، بصحبة "دينا"، ومجموعة من أصدقائهما خلال عيد الميلاد نفسه، وهما يرقُصان على أغنيته "بحبك أنا"، وحاولت إمساك يديه خلال الرقص، لكنه أزاحها وتجاهلها تمامًا، واستمر في التصفيق.

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