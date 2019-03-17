انت الان تتابع تفاصيل خبر السويد.. حزب متطرف يدعو لإحياء مدينة باستقطاب المسلمين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 02:50 مساءً - قدم حزب ديمقراطيو السويد، اليميني المتطرف، المعروف بمعاداته للمهاجرين، مقترحاً لمجلس بلدية مدينة كرامفورس بمقاطعة فسترنورلاند وسط البلاد؛ من أجل إنشاء مسجد ومركز ثقافي للمسلمين في المدينة.

المقترح قدمه عضو مجلس البلدية عن حزب ديمقراطيو السويد، مارك كولين، باسم حزبه، وأكد في تصريحات لصحيفة " DN" الأكثر مبيعاً في السويد أنهم بحاجة للمسلمين من أجل مستقبل المدينة.

وأشار كولين إلى انخفاض عدد سكان المدينة، محذراً من أن الحياة ستتوقف فيها بعد 30 عاماً إذا ما استمر الوضع على حاله.

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وقال: "يمكننا جذب المسلمين والقادمين الجدد إلى البلاد عبر إنشاء مسجد ومركز ثقافي؛ لهذا قدمت هذا المقترح للمجلس".

كولين لفت النظر إلى وجود انتقادات له من قبل بعض الأطراف، لكنه لا يلقي بالاً لمثل هذه الانتقادات.

وأضاف: "نسعى لإنقاذ مستقبل المدينة. أتوقع بأن يوافق المجلس على المقترح في أبريل، وإلا فإن مدينة كبيرة ستتجه نحو العدم".