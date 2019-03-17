زلزالان متتاليان بقوة 5.8 و5.2 درجات يضربان جزيرة إندونيسية

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خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 02:50 مساءً - ضرب زلزالان متتاليان بقوة 5.8 و5.2 درجات على مقياس ريختر جزيرة لومبوك شرقي إندونيسيا، بفارق دقيقتين.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، في بيان، الأحد، إن الزلزال الأول بقوة 5.8 درجات وقع على مسافة 24 كم، شمال شرقي منطقة "لومبوك الشرقية" بالجزيرة، وعلى عمق 10 كم.

ولفتت الهيئة النظر إلى وقوع زلزال ثانٍ بقوة 5.2 درجات، على مسافة 7 كم شمال غربي المنطقة نفسها، وعلى عمق 11 كم.

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الهيئة ذكرت أنه لم تُرصد أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وفق المعلومات الأولية.

ولم تصدر السلطات أي تحذير بشأن إمكانية حدوث موجات تسونامي، عقب الزلزال المزدوج.

وشهدت الجزيرة زلازل بقوة 6.3 و6.9 و7 درجات في يوليو وأغسطس من العام الماضي، تضرر منها أكثر من 450 ألف نسمة، وأودت بحياة 563 شخصاً.