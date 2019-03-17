قبل زينة وأحمد عز.. "خناقات المشاهير" على نفقات الأطفال

لم يكن الوسط الفني بعيدًا عن مشاكل النفقة الممتلئة بها ساحات محاكم الأسرة، فكثيرًا ما انتشرت أخبار الفنانات والمشاهير اللاتي يطالبن أزواجهن بدفع مصاريف الأبناء وتحمل تكاليف المعيشة.

"هن" يرصد بعضًا من "خناقات المشاهير" داخل ساحات المحاكم حول دفع النفقة:

زينة وأحمد عز:

منذ العام 2015 حينما أثبتت محكمة الأسرة بمدينة نصر، نسب طفلي الفنانة زينة إلى الفنان أحمد عز، حيث اعتمدت على تغيب "عز" عن حضور جلسات تحليل الـ"DNA"، بالإضافة إلى وجود شهادات الميلاد الرسمية للطفلين عز وزين الدين، الصادرة من مكتب الصحة بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

بدأت الخلافات بين الطرفين تتزايد بسبب نفقة الطفلين، ففي العام 2018 قضت محكمة الأسرة بإلزام "عز" بسداد المصروفات الدراسية لتوأميه، التي قدرت وقتها بمبلغ وصل إلى 29 ألف جنيه إسترليني، واستند محامي "زينة" في تحديد هذه القيمة إلى ثروة "عز" والأعمال السينمائية الضخمة.

وكانت الفنانة زينة طالبت بزيادة نفقات طفليها التوأم، ومنذ يومين حجزت محكمة الأسرة الدعوى المقدمة من زينة ضد الفنان أحمد عز، إلى جلسة 30 مارس الجاري، للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة استمعت إلى محامي الفنان أحمد عز، الذي أقام دعوى لـ"تخفيض النفقة" المطلوبة من زينة، حيث قدم شهادات تثبت سفرها إلى الخارج 4 مرات خلال العام الواحد، وهو ما يخالف طلبها للزيادة.

رانيا يوسف ومحمد مختار:

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"شحيح الإنفاق على بناتنا وعلى البيت" السبب الذي كثيرًا ما صرحت به الفنانة رانيا يوسف، عن أسباب طلاقها من المنتج السينمائي محمد مختار.

فعلى مدار 11 عامًا هي مدة الزواج رانيا يوسف من المنتج السينمائي محمد مختار، كانت "رانيا" هي المتحملة تكاليف نفقات ابنتيها "ياسمين" و"نانسي"، حيث خرجت في بيان إعلامي موضحة من خلاله أن طليقها لم يرسل لبناته سوى 1200 جنيه شهريًا: "أنا اتحمل نفقات بناتي من مأكل وتعليم وتنزهات، وعندما طلبت منه تحمل نصف النفقة قال لي مانتي بتشتغلي اصرفي عليهم".

وكانت رانيا يوسف أقامت دعوى قضائية ضد "مختار" في العام 2015، حملت رقم 10 لسنة 2015، طالبته من خلالها نفقة ابنتيها.

هند الحناوي وأحمد الفيشاوي:

سلسلة طويلة من المحاكمات القضائية دارت بين الفنان أحمد الفيشاوي وطليقته هند الحناوي، حيث طالبته بدفع نفقة ابنته أثناء سفرها إلى إنجلترا.

ففي الدعوى القضائية التي رفعتها "حناوي" في رقمها 43 لعام 2017، ذكرت بأنها تنفق على صغيرتها منذ ولادتها، وأن نفقات الطفلة أصبحت أعلى من إمكانيتها المادية خاصة بعد سفرها للخارج، موضحة أن "الفيشاوي" وافق على سفر ابنته إلى إنجلترا للمعيشة والتعليم هناك، وهو ما يعني موافقته على تحمل نفقاتها.

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