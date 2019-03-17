"عيد الأم مش بس كوبايات".. أفكار مختلفه للاحتفال

اقترب الاحتفال بعيد الأم والتجهيز لشراء الهدايا، وتقديمها للأمهات في هذا اليوم، وعرض موقع "townand country"، طرق وأفكار مختلفة للهدايا كالتالي:
- يمكنك الاستيقاظ مبكرا، وإعداد فطار مميز، وتقديمه للأم في "السرير" فور الاستيقاظ.
- يمكنك حمل مهام اليوم عنها بكل ما يخص المنزل ومسؤولياته.
- بدلا من تجهيز الطعام يمكنك أخذها للخروج والاستمتاع بتناول الطعام في المكان المفضل لديها.
- يمكن حجز غرفه لها في أحد الفنادق لقضاء يوم ممتع وهادي بعيدا عن الضجيج.
- يمكن حجز مكان لها في مركز صحي "سبا"، للاستمتاع بالتدليل الخاص من مساج و استحمام والاستمتاع بحمام البخار.
- يمكن حجز مكان لها في حفله لمطربها أو الموسيقار المفضل لها.
- إذا كانت من محبي التسوق فبدلا من شراء هدية يمكن أخذها في أحد "المولات" واختيار الهدية المناسبة لها.
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