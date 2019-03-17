"عيد الأم مش بس كوبايات".. أفكار مختلفه للاحتفال

اقترب الاحتفال بعيد الأم والتجهيز لشراء الهدايا، وتقديمها للأمهات في هذا اليوم، وعرض موقع "townand country"، طرق وأفكار مختلفة للهدايا كالتالي:

- يمكنك الاستيقاظ مبكرا، وإعداد فطار مميز، وتقديمه للأم في "السرير" فور الاستيقاظ.

- يمكنك حمل مهام اليوم عنها بكل ما يخص المنزل ومسؤولياته.

- بدلا من تجهيز الطعام يمكنك أخذها للخروج والاستمتاع بتناول الطعام في المكان المفضل لديها.

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- يمكن حجز غرفه لها في أحد الفنادق لقضاء يوم ممتع وهادي بعيدا عن الضجيج.

- يمكن حجز مكان لها في مركز صحي "سبا"، للاستمتاع بالتدليل الخاص من مساج و استحمام والاستمتاع بحمام البخار.

- يمكن حجز مكان لها في حفله لمطربها أو الموسيقار المفضل لها.

- إذا كانت من محبي التسوق فبدلا من شراء هدية يمكن أخذها في أحد "المولات" واختيار الهدية المناسبة لها.

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