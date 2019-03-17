بالصور| شيري عادل تنشر صورا من جولتها السياحية في بولندا

شاركت الفنانة شيري عادل جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك أثناء رحلتها السياحية في بولندا.

ونالت الصور إعجاب متابعيها، حيث علق أحدهم: "شكلك أحلى في الشتا سكر خالص"، وقالت أخرى: "ذو الوجه الملائكي"، وتابع أخر: "أنت فين يا معز".

يذكر أن آخر أعمال شيري عادل هو مسلسل "السهام المارقة" شارك فيه من مصر، شريف سلامة وهاني عادل ووليد فواز وشيري عادل، ويشارك من فناني العالم العربي كل من الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، واللبنانية دياموند أبو عبود، والسعودي هشام فقيه، والفنان العراقي كامل إبراهيم، وهو من إنتاج محمد حفظي ومعز مسعود.

وكانت انتشرت في الفترة الأخيرة بعض الشائعات حول الفنانة شيري عادل من زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود.

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