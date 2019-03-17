أحدهم تكلفته 15 مليون دولار.. إليك قائمة بأغلى الأدوية في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد محمود:

تعتبر الأدوية من المنتجات التي تكلِّف الشركات المنتجة لها أموالًا طائلة من أجل تصنيعها، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بالأسواق، بما لا يتلائم مع الإمكانيات المادية لبعض المرضى، وخاصة في الدول الفقيرة، حيث وصل تكلفة أحدهم إلى 15 مليون دولار.

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