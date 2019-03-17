اختاري ظلال العيون المناسبة للون عينيك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مارس 2019 01:34 مساءً - يعتبر مكياج العيون من أكثر أنواع المكياج دقّة لما له من تأثير كبير على مكياج الوجه بشكل عام. لذا نجد خبراء التجميل يمنحون العيون وقتاً أطول ويطبّقون خطوات المكياج عليها بعناية وتأنٍ مع الابتكار بدمج الألوان ورسم الأيلاينر ووضع الماسكرا، إيماناً منهم بأن العينين هما أكثر ما يلفت الإنتباه في مكياج الوجه.

وتختلف ألوان العيون بين سيدة وأخرى، وهذا ما يستدعي اختيار المكياج المناسب لكل واحدة. فلوحة الألوان التي تليق بالعيون الزرقاء مثلاً، ليس من المؤكد أن تناسب العيون البنيّة... فما هي درجات ظلال العيون المناسبة للون عينيك؟



مكياج العيون الخضراء

تعتبر العيون الخضراء مشرقة بطبيعتها، لذا فهي ليست بحاجة إلى ظلال بألوان قويّة أو حيويّة لتلفت الانتباه. لمكياج العيون الخضراء خلال النهار، يكفي أن تضعي بعض الظلال البنيّة اللامعة لتمنحكِ نظرة ساحرة، أما في المساء والسهرات فاللون الأرجواني هو الأمثل بالنسبة إليكِ.







مكياج العيون الزرقاء

تعتبر العيون الزرقاء باردة نوعاً ما، وهي تحتاج إلى ألوان خفيفة ومحايدة بعيدة عن الدرجات القاسية. درجات اللون الأرجواني واللون العسلي هي الأنسب لهذه العيون حيث أنها تعكس لمعانها وتزيد من جاذبية لونها.





مكياج العيون الرمادية

من النادر أن نرى عيوناً بلون رمادي، وهو لون ساحر بالطبع. إذا كنت من صاحبات العيون الرمادية، فبإمكانك أن تزيدي من غموض نظرتك من خلال اعتماد لوحة ألوان داكنة من درجات لون عينيكِ الرمادي، أو أن تزيدي من إشراقة مكياج عيونك من خلال اعتماد اللون الأزرق المائل إلى الفضي.

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مكياج العيون البنية

تعتبر الألوان الترابية من أكثر ألوان ظلال العيون التي تناسب العيون البنية الداكنة. كما بإمكانكِ أن تزيّني عينيك البنيتين الداكنتين بدرجات البنفسجي والفضي والشوكولا لمكياج لافت وقوي، مع إضافة خط أيلاينر أسود عريض.





مكياج العيون العسلية

إذا كان لون عينيكِ عسلي، فإن الألوان الميتاليكية وألوان الباستيل هي الخيار الأنسب لك. فالظلال الدخانية الداكنة سوف تجعل عينيكِ العسليتين تبدوان أغمق، وتفقدهما بريقهما. أما ألوان الباستيل والألوان الميتاليكية فهي تزيد من لمعانهما.