الزنجبيل... لتصغير الأنف من دون جراحة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مارس 2019 01:34 مساءً - تعاني كثيرات من النساء من الأنف الكبير، الذي يشوه جمالهن ويؤثر سلباً على إطلالتهن، رغم ذلك يمتلكهن الخوف من الخضوع لجراحة تصغير الأنف. إلا أن هناك حلاً طبيعياً لتصغير الأنف، وهو الزنجبيل، فهو يملك قدرة كبيرة على تذويب الدهون تحت منطقة الأنف. تعرفي في ما يلي الى خلطات الزنجبيل التي تعمل على تصغير الأنف بعيداً عن الجراحة.

خلطة الزنجبيل ومعجون الأسنان

اخلطي في وعاء ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون مع ملعقة صغيرة من معجون الأسنان، من ثم أضيفي ملعقة كبيرة من خل التفاح. حرّكي الخليط جيداً حتى يتماسك، بعدها طبقيه على أنفكِ واتركيه لمدة 10 دقائق.



خلطة الزنجبيل والماء

اطحني ملعقتين من الزنجبيل الطازج وامزجيه مع قليل من الماء الى أن يصبح الخليط متجانساً وشبيهاَ بالمعجون. من ثم طبقي الخليط على أنفك واتركيه لمدة عشر دقائق. بعدها اغسلي أنفك من الزنجبيل جيداً وجففيه بفوطة قطنية وادهنيه بكريم مرطب.



خلطة الزنجبيل وزيت الخروع

امزجي جيداً ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون مع ملعقة كبيرة من زيت الخروع، من ثم ادهني أنفك بالمزيج بواسطة أطراف أصابعك مع التدليك المستمر. بعدها اتركي المزيج على أنفك مدة 10 دقائق، واحرصي على ألا يحتكّ بمنطقة العينين.

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