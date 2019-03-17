اعتني بقدميك قبل انتعال الأحذية الصيفية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مارس 2019 01:34 مساءً - مع اقتراب فصل الصيف أنت بحاجة إلى تحضير قدميكِ لإطلالات بالأحذية المفتوحة، وهو الأمر الذي يستدعي عناية كاملة بهما. فالأحذية الصيفية المفتوحة، تلفت النظر إليهما، لذا عليكِ أن تستقبلي هذا الفصل المنعش بإطلالات لافتة وأناقة لا مثيل لها، وبقدمين بملمس الحرير الناعم.

في ما يأتي أبرز خطوات العناية بالقدمين كي تتألقي بالأحذية المفتوحة في الصيف المقبل.



الخطوة الأولى: تقشير القدمين

استخدمي مستحضراً خاصاً بتقشير القدمين، فهذه الخطوة تساعدكِ في التخلّص من خلايا البشرة الجافة وتمنحها ملمساً ناعماً. فخلال فصل الشتاء، وبسبب الهواء البارد والتعرضّ إلى الماء، تفقد البشرة بشكل عام مرونتها وتصاب بالجفاف. ومنطقة القدمين معرّضة كثيراً لهذه المشكلة، لذا فإن تقشير القدمين بعد نقعهما بالماء الساخن والملح الخشن، سيساعد كثيراً على ترطيبهما.





الخطوة الثانية: الترطيب

بإمكانك بعد تقشير قدميكِ أن تضعي كريماً مرطباً بتركيبة سميكة أو غنية بالزبدة. كما بإمكانكِ أن تستخدمي أقنعة خاصة بترطيب القدمين مرة أو مرتين في الأسبوع. ولكن في جميع الأحوال، ضعي كريم الترطيب الخاص بالقدمين قبل النوم وانتعلي جوارب قطنية ناعمة، وفي الصباح ستعشرين بأن قدميكِ باتت أشبه بقدمي طفل.

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الخطوة الثالثة: حجر الخفاف

حافظي على حجر الخفاف في الحمام، وكلما دخلت للاستحمام استخدميه. خلال عملية الاستحمام، افركي كعبي قدميك بحجر الخفاف بحركات دائرية لعدة مرات ثم اغسليهما جيداً. يمكنكِ استخدام حجر الخفاف مرتين في الأسبوع فقط كي لا تؤدي قدميك، وبعد الانتهاء من فركهما يجب ان تضعي كريم الترطيب وأن تنتعي جوارب قطنية ناعمة



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الخطوة الرابعة: تجنبي السير حافية القدمين



يعتبر المشي حافية القدمين من اكثر العادات السيئة التي يمكن أن تمارسيها خلال النهار والتي تؤذي قدميك بشكل كبير. فهو لا يؤثر فقط على جمال مظهرهما إنما أيضاً يعرّضهما لمشاكل صحيّة مثل الإصابة بالبكتيريا والتشقّقات المؤلمة. تجنبي السير حافية القدمين وحافظي على صحة قدميكِ ونعومتهما.