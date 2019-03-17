خلطات طبيعية تساعدكِ على التخلص من رائحة الشعر الكريهة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مارس 2019 01:34 مساءً - من المشاكل المزعجة والمحرجة أيضًا للصبيّة، هو رائحة الشعر الكريهة، وقد تحدث بسبب بعض المشاكل في فروة الرأس، كالقشرة، أو إفراز الدهون بشكل مبالغ، ومع ذلك هناك كثير من الخلطات والوصفات الطبيعية التي تساعدكِ في التخلص من هذه الرائحة الكريهة.



أسباب رئيسية لرائحة الشعر الكريهة:



- تراكم الميكروبات والجراثيم على فروة الرأس.

- القشرة تتسبب في غالبية الأحيان برائحة كريهة للشعر.

- التوتر والقلق قد يُحدث بعض الخلل في الهرمونات وإفراز الدهون بفروة الرأس.

- قلة غسل الشعر.





خلطات تساعدكِ على التخلص من رائحة الشعر الكريهة



- خل التفاح: مع كل ملعقة كبيرة خل تفاح استخدمي كوبًا من الماء الفاتر، واشطفي به شعركِ مرة واحدة في الأسبوع.

- خبز الصودا : مع كل ملعقة صغيرة من خبز الصودا، استخدمي 3 أكواب من الماء واشطفي به شعركِ.

- زيت شجرة الشاي: يساعد زيت شجرة الشاي على التخلص من رائحة الشعر الكريهة، ويقضي على الجراثيم والميكروبات المسببة لهذه الرائحة.

- زيت الزيتون: قبل الاستحمام اعتمدي حمّام زيت الزيتون على الشعر، فهو أيضًا به خصائص تقضي على البكتيريا والجراثيم.

- حمض الساليسلك: أيّ منتج يحتوي على هذا الحمض، فهو يساعدكِ على التخلص من رائحة الشعر الكريهة، لهذا دائمًا ما يستخدمونه لـ علاج قشرة الشعر.

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