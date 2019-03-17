انت الان تتابع تفاصيل خبر روماني يشيد أصغر طريق سريع بالعالم.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 12:50 مساءً - شيد رجل أعمال روماني أصغر طريق سريع في العالم بعرض متر واحد فقط، في شمالي شرقي رومانيا، كوسيلة للاحتجاج على البنية التحتية السيئة للطرق السريعة في بلاده.

وبحسب ما ذكر موقع "بي بي سي"، اليوم الأحد، عبر ستيفان مانداتشي (33 عاماً) عن ضيقه الشديد من شبكة الطرق السريعة في مسقط رأسه في مولدافيا.

وموّل رجل الأعمال الشاب الذي يملك سلسلة مطاعم وجبات سريعة، تشييد الطريق الصغير بميزانية شخصية بلغت 5 آلاف دولار.

واستمرت حملة بناء الطريق عدة أسابيع بهدف إحداث ضجة، وصلت ذروتها يوم الجمعة الماضي.

وتعاني رومانيا من وجود أقصر شبكات الطرق السريعة في الاتحاد الأوروبي، إذ يبلغ طولها 806 كم فقط في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أن مساحة أراضيها تساوي تقريباً مساحة بريطانيا.

وشرح مانداتشي أفكاره، وهو يجلس في فندق يملكه، على مسافة بضعة كيلومترات من الطريق الجديد.

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وقال لموقع "بي بي سي": "نريد توحيد السكان، ولدينا فكرة مثالية؛ أن يكون لدينا شبكة طرق سريعة".

وبنى طريقه السريع الرمزي على أرض يملكها بجانب طريق رئيسي مزدحم في سوسيفا، وهي جزء من البلاد لا يوجد بها أي طريق سريع على الإطلاق.

وزادت الكثافة المرورية على الطريق الرئيسي بالقرب من الطريق الجديد، بعد أن خرج مئات المؤيدين لحضور حفل افتتاح الطريق السريع المزعوم.

كما حضرت إلى الافتتاح أيضاً وسائل إعلام وسيارات إسعاف وقوات دفاع مدني، تحسباً لوقوع أية حوادث، كما حلقت طائرة صغيرة فوق المنطقة وخلفها لافتة كبيرة تطالب بإنشاء طرق سريعة.

وصرخ مانداتشي لحظة قص الشريط:" أشعر أننا متحدون، لم أعش لحظة بها مثل هذا التضامن بين جميع الرومانيين".

وصرخت الجماهير وهتفت أثناء قص شريط ما أطلقوا عليه "نصب تذكاري للطريق السريع".