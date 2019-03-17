احتجاجا على القصف.. كيم كاردشيان تؤجل زيارتها لإسرائيل

أعلنت العلامة التجارية الإسرائيلية الخاصة بالنظارات الشمسية كارولينا ليمكي، تأجيل زيارة شريكتهم كيم كارداشيان عارضة الأزياء التي كان مقرر إجرائها هذا الأسبوع لإسرائيل دون أن توضح الموعد المأجل له.

وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن العديد من وسائل الإعلام العبرية تكهنت بأن "كارداشيان" تراجعت عن الرحلة بعد إطلاق صاروخين في قطاع غزة، مساء الخميس الماضي، لكن كارولينا ليمكي لم تقدم سببًا لإلغاء الرحلة.

وكام الطيران الإسرائيلي قصف منشآت لحماس في قطاع غزة بعد ساعات من إطلاق صاروخين من القطاع على تل أبيب، في أول هجوم من نوعه منذ حرب عام 2014.

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وكانت "كارداشيان" تهدف من زيارتها إلى تدشين شراكتها مع كارولينا ليمكي، وهي العلامة التجارية المملوكة جزئيا للعارضة والممثلة الإسرائيلية بار رفائيلي.

وأطلقت العارضتان بالفعل حملة إعلانية مشتركة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية وفي إسرائيل أيضا.

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