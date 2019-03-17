هاني الناظر يحذر من "الباديكير" في مراكز التجميل

قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، مجموعة من التحذيرات التي يجب تجنبها للحفاظ على الصحة العامة منها كما ذكرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ووجاءت كالتالي:

- تنظيف وتهذيب الأظافر"الباديكير" عند الكوافيرات أو مراكز التجميل، حتي لو كانت الأدوات خاصة بالشخص فقد تنقل لك امراض فطرية وبكتيرية وفيروسية.

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- نزع الزوائد الجلدية الموجودة بين أجناب الأظافر ولحم الأصابع بأسنانك أو جذبها بقوة بيدك فقد تسبب لك التهابات صديدية شديدة.

- الاستخدام العشوائي لكريمات تفتيح البشرة دون استشارة طبيب متخصص اعتقادا بأنها وسيلة لتغيير لون البشرة الطبيعية السمراء لتصبح بيضاء فقد تسبب لك التهابات وحساسية موضعية.

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