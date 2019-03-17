ريسي ويزرسبون أنيقة خلال ممارستها رياضة الركض

تتكرس وظيفة النجمة ريسي ويزرسبون، في الوقوف أمام الكاميرا وتحفيز المشاهدين على الحفاظ على ليقاتهم البدنية، وشوهدت في صباح يوم الجمعة وهي تحافظ على جسدها النحيف، من خلال ممارستها رياضة الركض الخفيف مع صديقة في لوس أنجلوس، حيث ارتدت السيدتان سترات متشابهة.

وبدت ريسي أنيقة في قميص طويل الأمام، وبنطال رياضي ضيق "ليغينغ" ب اللون الأسود، وكذلك كاب و حذاء رياضي بنفس اللون، وجاكيت منتفخ ب اللون الرمادي، أما صديقتها فارتدت قميصا طويل الأكمام، باللون البنفسجي الفاتح الليليك، وليغينغ باللون البنفسجي الداكن، وحذاء رياضي باللون نفسه.

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ولدى ريسي طفلان، من زوجها السابق ريان فيليب والذي تزوجته منذ عام 1999 حتى عام 2007، وبعد طلاقها تزوجت من نجم هوليوود جيم توث في عام 2011، ولديهما ابن، كما أنها تمتلك شركة أزياء "درابير جيمس"، ولدى نجمة فيلم "سويت هوم ألباما" جدول مزدحم، وذلك حتى العام المقبل على الأقل، وهي تلعب الآن دور البطولة في شخصية مارثا ماكنزي في فيلم "بيغ ليتل لايس"، وهي تعمل أيضا كونها منتجا تنفيذيا، كما أن لديها 5 مشاريع عمل، بما في ذلك "ويش ليست"، و"تينكر بيل"، و"ليتل فرايز إفريوير"، وعمل لم يحصل على عنوان بعد، و"ليغالي بوند 3".

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