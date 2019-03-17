محمد اسماعيل - القاهرة - كونسلتو: "كان في الثانية من عمره، عندما ظهرت لديه أول شعرة بمنطقة العانة"، يحدث هذا عادة بعد عشر سنوات على الأقل من هذا العمر في حياة الذكر الطبيعي، حين يدخل جسده مرحلة البلوغ، ولكن "باتريك بورلي" حالة مختلفة عن المألوف، حيث تعاني عائلته من مرض وراثي يدعى "البلوغ المبكر"، وفقًا لـ"بي بي سي". لمزيد عن.. بسبب "تسمم الخصية".. طفل يبلغ في عُمر 7 سنوات اضغط هنا:

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