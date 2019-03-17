تعرفى على فوائد الموز المذهلة للبشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يُعد الموز من الفواكه الشهية التي يرغب الكبار والصغار بتناولها، وهو في نفس الوقت مصدر هام للكثير من الفيتامينات والمعادن وفي مقدمتها البوتاسيوم الضروري لصحة القلب.

وإلى جانب فوائده الغذائية، يمكن استخدام الموز في العديد من وصفات التجميل والعناية بالبشرة، وهذه هي أهمها، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا":

- مرطب طبيعي

الموز فاكهة غنية بالبوتاسيوم ويمكن أن يكون مرطباً رائعاً لبشرتك. اهرسي نصف موزة واستخدميها كقناع على وجهك، واتركه لبضع دقائق ثم اغسليه بالماء البارد.

- مكافحة حب الشباب

قشور الموز غنية بالعناصر المضادة للأكسدة ويمكنها أن تفعل العجائب لبشرتك. لعلاج حب الشباب، يمكنك فرك الجزء الداخلي من القشرة على المنطقة المصابة حتى يتحول لونها إلى البني، حيث أن القشور غنية بالفيتامينات التي تقلل الالتهاب وتحارب حب الشباب.

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- علاج العيون المنتفخة

يوضع هريس الموز على المنطقة المصابة من 10 إلى 15 دقيقة قبل شطفها بالماء البارد، فهذا يساعد على سحب السائل الزائد تحت الجلد، ويمكنك أيضاً استخدام قشرة الموز لتقليل انتفاخات العينين.

- مقشر للبشرة

إذا كان لديك بشرة حساسة، يمكنك أن تهرسي القليل من الموز مع إضافة السكر البني، واستخدمي المزيج على جسمك لتقشير الخلايا الميتة والتخلّص منها.

- قناع للشعر الجاف

إذا كان شعرك جافاً، فيمكنك استخدام الموز كعلاج لهذه المشكلة. تهرس موزة أو اثنتان وتُضاف ملعقة من العسل للحصول على قناع يُوضع لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء البارد.