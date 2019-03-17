انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل وإصابة 10 أشخاص في انفجار داخل قطار بباكستان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 11:50 صباحاً - قالت الشرطة الباكستانية، اليوم الأحد، إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في انفجار وقع على متن قطار، جنوب غربي البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس"، عن الضابط في الشرطة، عبد الله جمالي قوله، إن رجلين وامرأة قتلوا في الانفجار، وأصيب سبعة آخرون من الركاب بينهم أطفال ونساء، في منطقة كويتا الحدودية. دون مزيد من التفاصيل.

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في حين نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن مصدر أمني قوله: "إن القنبلة انفجرت في إحدى عربات قطار كان متجهاً إلى مدينة "كويتا"،ما أدى إلى إحداث تلفيات في خمس عربات، فضلاً عن القتلى والجرحى".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

يذكر أن مجموعة بلوشية مسلحة كانت هاجمت قطارات المنطقة في السابق، بحسب الوكالة الأمريكية.