انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع 70 شخصاً في سيول بإندونيسيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 11:50 صباحاً - لقي 70 شخصاً مصرعهم في سيول اجتاحت مقاطعة بابوا الإندونيسية، في محصلة أخيرة.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، سوتوبو بورو نوغروهو، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن الأمطار الغزيرة المستمرة منذ الأمس أدت إلى سيول عارمة.

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وأشار نوغروهو إلى مصرع 70 شخصاً وإصابة 59 آخرين من جراء السيول، مبيناً أن جميع المصابين نُقلوا إلى المستشفيات.

نوغروهو لفت النظر إلى استمرار أعمال الإنقاذ، معرباً عن مخاوفه من ارتفاع عدد الضحايا، لأن فرق الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إلى بعض المناطق.

وفي يناير الماضي، لقي 68 شخصاً مصرعهم في سيول وانهيارات أرضية؛ حدثت بسبب أمطار غزيرة في مقاطعة سولاويسي الجنوبية.