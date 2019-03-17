فيسبوك يحذف 1.5 مليون فيديو لمذبحة نيوزيلندا

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خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 11:50 صباحاً - قالت شركة "فيسبوك"، اليوم الأحد، إنها أزالت نحو 1.5 مليون مقطع فيديو للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، الجمعة الماضي.
وقالت الشركة في بيان، إنها تزيل أيضاً جميع الإصدارات المعدلة من الفيديو، والتي لا تعرض محتوى رسومياً، احتراماً للأشخاص المتضررين من إطلاق النار على المساجد، وفقاً لـ"رويترز".
وقالت ميا غارليك، من "فيسبوك نيوزيلندا": إن الشركة "تواصل العمل على مدار الساعة لإزالة المحتوى المخالف، باستخدام مزيجٍ من العنصرين التكنولوجي والبشري".
وأضافت: "خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى، أزلنا 1.5 مليون مقطع فيديو للهجوم حول العالم، وتمّ حظر 1.2 مليون منها عند مرحلة التحميل".
وارتفع عدد القتلى في الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا إلى نحو 50 شخصاً، بينهم أطفال، والذي نفذه أحد المتطرفين ويدعى برينتون تارانت.
ووثق تارانت جريمته في أحد المسجدين من خلال فيديو بث مباشر مدته 17 دقيقة على "فيسبوك"، ولاقى انتشاراً واسعاً على منصات أخرى للتواصل الاجتماعي.
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