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أب يتجرد من مشاعر الإنسانية ويدفن ابنه حيا لاصابته بعيب خلقي

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تجرد أب من مشاعر الإنسانية ودفن ابنه حيًا بسبب عيب خلقي يعاني منه الطفل، حيث ولد بكتلة ضخمة في مؤخرة رأسه، وذلك في شمال الهند.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ولد الطفل وهو يعاني من خلل وظيفي في الدماغ، تسبب بنمو كتلة ضمة بحجم رأسه، ورفض والده تقبله، وقرر أن يدفنه حيّا، ولكن تمكن حفار القبور من انقاذه بعد سماعه أصوات صراخًا.

وبعد إنقاذ الطفل من الدفن، استطاع الجراحون إزالة الورم الذي يصل وزنه إلى نحو 4.6 رطل من رأس الطفل، ما منحه فرصة جديدة للحياة.

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وكان يعاني الطفل كما أكد الأطباء من التهاب في الدماغ، وهي حالة تحدث في ولادة واحدة من كل 5 آلاف ولادة.

وأشارت التقارير إلى أن الشرطة ألقت القبض على الأب، لكنها أطلقت سراحه في وقت لاحق بكفالة من شقيقه الذي تكفل برعاية الطفل.

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