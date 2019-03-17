بالصور| "قومي المرأة" بالمنوفية يواصل احتفالاته بالسيدات

استكمل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنوفية احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"، لليوم الخامس عشر على التوالي، حيث نفذ الفرع "حملة لأني رجل"، بمدينة شبين الكوم، وبلغ إجمالي المشاركين 4900 مستفيد.

ونفذ الفرع حملة "طرق الأبواب"، بمركز شبين الكوم بقرى "شنوانـ مليج- البتانون"، ووصل إجمالي المشاركين 18450مستفيد.

وعقد الفرع ندوة بعنوان" تنمية المرأة الريفية والمشروعات متناهية الصغر"، بفيشا الكبرى بمركز منوف، ووصل إجمالي المستفيدين 92 فرد.

وتم خلالها استعراض دور جهاز تنمية المشروعات وأبرز الخدمات التي يقدمها، وعرض مجموعة من المشروعات الخاصة بالمرأة الريفية والمرأة المعيلة والتي يقدمها الجهاز للسيدات، والاتفاق على تنفيذ مجموعة برامج بالتعاون بين المجلس والجهاز.

Advertisements

​