"سهل وسريع".. طريقة عمل "الميني بيتزا" في المنزل

البيتزا من أكثر الأكلات التي يفضلها الأطفال، كما أنها تعتبر وجبة غذائية متكاملة، فمن الممكن تقديمها للأطفال في "اللانش بوكس"، عند ذهابهم للمدرسة أو النادي، حيث إنها تمدهم بالطاقة والفيتامينات التي يحتاجها جسدهم، فنقدم لك اليوم طريقة عمل الـ"ميني بيتزا"، لسهولة تناولها.

المكونات:

كوب ونصف دقيق

ملعقتان من الزبادي

ملعقة سكر

ملعقة ملح

ملعقة ثوم بودر

ملعقتان زيت زيتون

3 ملاعق لبن بودرة

ماء للعجن

صلصة، بصل، ثوم، فلفل أخضر، طماطم، قطع (فراخ أو لحم)، جبن شيدر، جبن رومي، جبن موتزاريلا "حسب المفضل".

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- طريقة التحضير:

توضع ملعقة دقيق مع الخميرة والسكر في بولة صغيرة، مع التقليب بماء دافئ، وتُترك خمس دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

يُخلط الدقيق والملح والثوم واللبن البودرة والزبادي والزيت في بولة كبيرة، وتعجن ثم يوضع خليط الخميرة، ويضاف الماء للعجن، ويترك ساعة ليخمر.

تدهن قوالب البيتزا بالزيت، ويتم فرد العجين، يترك نصف ساعة ليخمر.

توضع الصلصة أولا، ثم الجبن الشيدر والرومي، والخضراوات وقطع الدجاج أو اللحم، ثم شرائح الجبن الموتزاريلا، وتترك في الفرن حتى تنضج.

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