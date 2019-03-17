طريقة عمل "الماش بوتيتو" في المنزل

يعجب الأطفل بأي طعام يقدم خارج المنزل، ومن ضمن الأكلات التي يفضلوها "الماش بوتيتو" أو البطاطس المهروسة، فنقدم لك اليوم طريقة عملها في المنزل وبنفس المذاق بخطوات سهلة وبسيطة. المكونات: 2 حبة بطاطس ملعقة صغيرة خل ملعقة صغيرة ثوم مفروم ملح، وفلفل أسود، وكمون "حسب الرغبة" 2 ملعقة زبدة 1/2 كوب كريمة طبخ ثمرة بصل صغيرة ملعقة بقدونس مفروم Advertisements ملعقة زيت زيتون الطريقة: 1- تغسل البطاطس جيدًا، ثم تسلق في ماء به ملح وكمون وملعقة زيت. 2- تقشر البطاطس بعد السلق، ثم تهرس مع الزبدة، وكريمة الطبخ جيدا. 3- يحمر الثوم في مقلاة بها زبدة حتى يأخذ اللون الذهبي. 4- يضاف الخل على الثوم، ويرفع عن النار. 5- تضاف البطاطس البورية للثوم وتقلب جيدًا. 6- تقطع البصلة وتحمر في مقلاة حتى تصبح ذهبية اللون. 7- تزين البطاطس بالبصل والبقدونس، ثم تقدم. ​

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