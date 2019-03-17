احتفلت الفنانة دينا الشربيني، بعيد ميلادها الـ34، مساء أمس، رفقة أصدقائها في غياب الهضبة عمرو دياب، الذي حرصت على التواجد في حفلي عيد ميلاده خلال العاميين الماضيين.
ونشر الممثل عمر السعيد مقطع فيديو من احتفال دينا الشربيني بعيد ميلادها خلال تواجدهما في أحد المطاعم، عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وعلق قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا دودو، وعلى رأي الهضبة يتعلموا يتعلموا".
وتساءل متابعو "السعيد" حول تواجد الفنان عمرو دياب بالحفل، ليرد على إحدى متابعاته، قائلا: "الفيديو الجاي هنزلك اللي هو فيه حاضر.. اهدي بس وكبري دماغك".
وتواصل "الشربيني" تصوير مسلسلها "زي الشمس" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ويشاركها بطولته ريهام عبدالغفور وأحمد السعدني وأحمد داوود وسوسن بدر وعمر السعيد، وهو من إخراج كاملة أبو ذكري، وسيناريو وحوار مريم نعوم، وإنتاج محمد مشيش.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| "الهضبة الحاضر الغائب".. دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها الـ34 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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