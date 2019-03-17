احصلي على خزانة ملابسك الصيفية بخمس إطلالات جديدة

شُوهد اللون البيج وبالتحديد لون البسكويت على الكثير من منصات عروض الأزياء العالمية هذا الموسم مثل بربري وماكس مارا، وكذلك تيبي وكينزو، كما تميزت دار أزياء توم فورد في استخدام هذا اللون في ملابسها المختلفة، وأيضا العلامة التجارية باث أوليفر، وكالفن كلاين، أما العلامة التجارية بيستي كيندي تميزت بإطلالتها الكاملة باللون البيج، ويمكنك شراء معطف زارا الطويل الخفيف بهذا اللون من الشارع الرئيسي.

وينتشر بنطلون البدلة الواسع على منصات عروض الأزياء العالمية، بدلا من الفستان، واعتمدت الأميرة الراحلة ديانا في العديد من إطلالتها على ارتداء هذا البنطلون الأنيق، وبخاصة في مرحلة ما بعد طلاقها، كعلامة على التحرر، بينما ارتدته ممثلة الحزب الديمقراطي، إليكساندريا أوكاسو كورتيز، من العلامة التجارية غابريلا هيرست، وللحصول على هذه الإطلالة من الشارع الرئيسي، اشتري هذا البنطال من مانغو.

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وعندما يتعلق الأمر بملابس الحفلات، يمكن الذهاب إلى العلامة التجارية ريتشارد كوين، وكذلك فالنتينو، حيث المعاطف التي تشبه الفستان، والتي ظهرت في العرض الأخير للي رادئيل في نيويورك، إذ كان المعطف فضفاضا وبه الكثير من الريش في نهياته، وللحصول على هذه الإطلالة من الشارع الرئيسي، اشتري من متجر مانغو.

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وعادت الجمبسوت مرة أخرى وبقوة هذا الموسم، ولكن بلون محدد ومميز وهو اللون الأزرق الداكن، كما يتوفر بالعديد من الموديلات من بينها الواسعة والضيقة والمتوسطة، ويمكن وضع حزام على الخصر عند ارتداء الجمبسوت مثلما فعلت دار أزياء لويس فيتون، كما انتشرت الجمبسوت الشبيهة بالتي يرتديها العمال في مواقع العمل، ويمكن شرائها من الشارع الرئيسي من متجر أركيت.

وظهرت القبعات الصغيرة الدائرية والتي توجد على جانبها "فيونكة" صغيرة هذا الموسم على منصات عروض الأزياء، ومنحت الفساتين مزيدا من التألق، وبخاصة في عرض أزياء المصمم الفرنسي هيدي سليماني، ولكن الفائز في هذه المنافسة كان دار أزياء مارك جاكوبس.

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