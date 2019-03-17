باريش وكيلي روثرفورد مُتألّقتان في عرض مسلسلهما الجديد

تألّق كل من جانيل باريش وكيلي روثرفورد أثناء مشاركتهما في العرض الأول للجزء الجديد من مسلسل "الكاذبات الجميلات الصغيرات" في لوس أنجلوس مساء الجمعة، وظهرت الممثلة باريش البالغة 30 عاما بمظهر أنيق، عندما اختارت ارتداء فستان أحمر ناري، لكن روثرفورد البالغة 50 عاما اختارت إطلالة مستوحاة من أزياء الأميرات.

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وحرصت جانيل على لفت الأنظار إليها مع ثوبها الأحمر الضيق ذي الأكمام المتعرجة، والمكشوف في منطقة الظهر، وضعت جانيل طلاء الشفاة الأحمر الناري المطابق للفستان والمساكرا السوداء، وارتدت أقراط أذن متديلة لمظهر أكثر بريقا، بينما ارتدت كيلي ثوبا باللون الوردي من الساتان اللامع مع خط عنق منخفض.

وتشارك كيلي في مسلسل "الجميلات الصغيرات الكاذبات" والمتوقع عرضه في 20 مارس/ آذار 2019 إلى جانت جيل، وتلعب جانيل دور مونا فاندرويل أما كيلي تاب دور كلير هوتشيك، وتعود سلسلة الدراما والجريمة الشيقة مرة أخرى بعد عامين من الانتهاء، مع لغز جديد تماما.

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ويشارك في المسلسل أيضا كل من هايلي إرين وإيفان بيتينكور في دور أندرو فياريال وغرايم توماس كينغ في دور جيريمي بيكيت وغاريت ويرنج في دور زاخ.

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