تجنبًا للنصب.. 5 أمور عليك معرفتها قبل استخدام "التاكسي" في البلاد السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يعتمد كثير من الأشخاص عند سفرهم إلى بلد سياحي لقضاء وقت ممتع على سيارة الأجرة "التاكسي" كوسيلة للتنقل بين الأحياء والأماكن السياحية.

وعلى الرغم من المميزات الكثيرة التي ستتمتع بها إلا إن لا تخلو الخدمة من بعض المشاكل من بينها النصب الذي قد تتعرض له من قبل السائقين، فإذا كنت ترغب في تحقيق أقصى قدر من السلامة عند ركوب سيارات الأجرة، هذه مجموعة من النصائح المفيدة التي يجب إتباعها- وفق ما نشره موقع "travelerpedia".

- اسأل عن السعر

يمكن لموظفي الفندق أن يخبرك عن السعر المناسب للوصول إلى وجهتك، وما يجب أن تدفعه عند استقلال سيارة التاكسي، ما يقلل من المتاعب وقت دفع الرسوم المطلوبة.

- تذكر رقم لوحة السيارة

كلما كان ذلك ممكنا، عليك أن تحفظ رقم لوحة ولون السيارة قبل الركوب، القيام بذلك ليس فقط لأغراض السلامة ولكن أيضا لتقديم الشكاوى، ولذا فعليك تسجيل البيانات في الهاتف المحمول الخاص بك، وإرسالها إلى أحد أصدقائك كشكل من أشكال الأمان المطلوبة.

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- اتخاذ المقعد الخلفي

عندما تركب التاكسي وحدك، عليك الجلوس في المقعد الخلفي كتدبير احترازي، مع الاهتمام بوضع حقائبك بجانبك مؤمنة بشكل كامل، فهناك الكثير من الحيل التي تحاك على السائحين لسرقة مقتناياتهم من سيارات الأجرة، وذلك عندما يقوم الراكب بوضعها في الخلف على أن يجلس هو في الأمام بجانب السائق، وفي أحد إشارات المرور يقوم أحد السارقين بخطف تلك الحقائب بعد فتح الأبواب بشكل سريع.

- اسأل عن الهوية

عندما تشعر بشيء مريب، لا تتردد في جمع تفاصيل عن السائق، ويمكن لك أن تطلب منه رخصة السيارة، ورخصة القيادة الخاصة به، وبعد ذلك عليك بتذكر الاسم وتسجيله في هاتفك المحمول، فهذا الأمر سيساعدك في الإبلاغ عنه في الجهات المختصة.

- اعرف بمن تتصل في حالة الطوارئ

إذا كنت في بلد أجنبي، عليك دوما معرفة أرقام الطوارىء حتى تتمكن من الاتصال بها في حالة وقوع مخاطر لا قدر الله، وفي هذه الحالة نوصيك بإبعاد الهاتف المحمول عن الأعين حتى لا يتعرض للسرقة، ومن ثم تعجز عن الاتصال.