بالصور| محافظ القاهرة يشهد احتفالية يوم المرأة المصرية في الجامعة العمالية

في إطار ختام حملة الـ16 يوما بمناسبة مئوية المرأة المصرية، أقام فرع المجلس القومي للمرأة لمحافظة القاهرة احتفالية بعنوان "المرأة المصرية.. أصل الحكاية" بقاعة الجامعة العمالية، بمدينة نصر.

كانت الاحتفالية بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وإبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وكبار مسؤولي المحافظة.

كما شاركت كل من النائبة مايسة عطوة، وكيل أول لجنة القوى العاملة بالبرلمان ورئيس كتلة سيدات وشباب قد التحدى، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وإضافة إلى ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي والصحة والسكان وحضور مكثف من السيدات من مختلف مناطق وأحياء المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة في كلمته، على الدور المهم والحيوى للمرأة فى الدولة المصرية والذى ترجم فى مشاركتها بقوة فى الحكومة والبرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة، كما قدم التحية والتقدير لأم الشهيد وتضحياتها من أجل أمن واسقرار مصرنا العزيزة.

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واستعرضت مقررة فرع القاهرة السفيرة سناء عطا الله، جهود المجلس لدعم المرأة للقيام بدورها في المجتمع والإشادة بدعم القيادة السياسية، ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية ومبادرته بجعل عام 2017 عاما للمرأة المصرية لأول مرة على مدار تاريخ نضالها من أجل المساواة والحياة الكريمة.

كما استعرضت أنشطة فرع المجلس بالقاهرة على مدى الـ16 يوم الماضيه والتى شملت 12 حملة لطرق الأبواب و12 حملة "لأني رجل" و8 ندوات توعية وقوافل طبية للعلاج المجاني، وغطت هذه الأنشطة أحياء ومناطق المحافظة في الأماكن العامة والمدارس والجامعات ومراكز الشباب وذلك بحضور 500 فتاة وسيدة وشباب بمختلف الأعمار.

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