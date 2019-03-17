الامارات | «تحقيق أمنية» تشارك «خليفة الطبية» في إسعاد أطفال مرضى

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحقيق أمنية» تشارك «خليفة الطبية» في إسعاد أطفال مرضى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقّقت مؤسسة «تحقيق أمنية» أمنيات طفلين من المُصابين بأمراض الكلى، وذلك ضمن مُشاركتها مع مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في الاحتفال باليوم العالمي للكلى، الذي يُعدّ حملة توعوية عالمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الكلى.

شهد الاحتفال حضور مديرة المشاريع وفريق عمل مؤسسة تحقيق أمنية، وأطفال مرضى وعائلاتهم، بالإضافة إلى إدارة مدينة الشيخ خليفة الطبية.

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وثمّن الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» هاني الزبيدي، الجهود الكبيرة والمُتميّزة للأطباء والعاملين في مدينة الشيخ خليفة الطبية في العناية بالأطفال المرضى، والحرص على تقديم أرقى الخدمات الصحية الحديثة والمُتطوّرة، جنباً إلى جنب مع دعم جهود المؤسسة الإنسانية في إدخال السعادة على قلوب الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة عبر تحقيق أمنياتهم.

وأضاف: «يُسعدنا أن نتمكّن في الأشهر الأولى من عام التسامح 2019، من تحقيق المزيد من أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم، وإدخال السعادة على قلوبهم، وتعزيز الأمل والتفاؤل في نفوس عائلاتهم، ونتطلّع إلى القيام بالمزيد من الأنشطة الخيرية والمُجتمعية بدعم من أهل الخير الذين يعيشون على أرض زايد الخير والعطاء والمحبة».

من جانبها، أشادت إدارة مدينة الشيخ خليفة الطبية بالجهود الإنسانية الكبيرة لمؤسسة «تحقيق أمنية»، وسعيها المستمر إلى نشر أجواء السعادة والفرح بين الأطفال وعائلاتهم، ودعمهم خلال مسيرة العلاج المُضنية، جنباً إلى جنب مع تعزيز جهود الدولة الهادفة إلى زرع السعادة والأمل في نفوس جميع أفراد المجتمع.