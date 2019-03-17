الامارات | حالة أدبية خاصة في «بيت شعر الخرطوم»

شكرا لقرائتكم خبر عن حالة أدبية خاصة في «بيت شعر الخرطوم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحالة أدبية خاصة، أحيا بيت شعر الخرطوم في العاصمة السودانية، أخيراً، أمسيته الثانية التي خصصت لموضوع «التراث الأدبي للشعراء اللصوص» والتي ظهرت في عصور مختلفة.

وركّز مقدم الأمسية عبدالفتاح عمر على الصور الشعرية والموضوعات في تراث هؤلاء الشعراء، والتي لم تجد حظاً - على حد قوله - من التناول والدراسة رغم ذيوع صيتها.

وقارن بين الشعراء الصعاليك و«الهمباتة» في السودان، ما يشكل امتداداً لتلك الفكرة القديمة التي ظلت في بعض بوادي السودان معروفة إلى عهد قريب.

وتناول شعر اللصوص في الدولة الأموية مستحضراً مشاهيرهم، على رأسهم مالك بن الريب التميمي وغيره، وأفاض في شرح ما أثير حول هؤلاء من جدال كبير وروايات. واستعرض نموذجاً من أشعار «اللصوص» مُركزاً على «يائية» مالك بن الريب الشهيرة.