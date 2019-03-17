الامارات | أحمد العسم.. بطل «أمينة»

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العسم.. بطل «أمينة» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعرض اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في مقره بالشارقة، مساء غد، فيلماً بعنوان «أمينة» للمخرجة الأميركية ربيكا بيمر، ضمن فعاليات نادي الشعر، بحضور مخرجة العمل، وبطل الفيلم الشاعر أحمد العسم.
ويعقب العرض قراءة للشاعر أحمد العسم، الذي صدرت له كتب ودواوين شعرية عدة، منها «مشهد في رئتي»، «يحدث هذا فقط»، «ورد عمري»، «الفائض من الرف»، «باب النظرة»، «صوت الرمان»، «فنر»، «سكون ينزلق»، و«المهمل من الحياة»، وغيرها من الإصدارات.
وتنظم الفعالية مساء غد في قاعة أحمد راشد ثاني في مقر الاتحاد بالقصباء في الشارقة.
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