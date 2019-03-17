الامارات | روك أميركي عند سفح الأهرام

شكرا لقرائتكم خبر عن روك أميركي عند سفح الأهرام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيت فرقة الروك الأميركية «ريد هوت تشيلي بيبرز»، حفلاً عند سفح أهرام الجيزة في مصر، أول من أمس، وسط حضور أكثر من 10 آلاف شخص في الموقع.

وروّجت للحفل الموسيقي، الذي أقيم في ظل إجراءات أمنية مشددة، وزارة السياحة المصرية. وقالت المشاهدة، كريستينا روبرتسون، من ماديسون بولاية ويسكونسن، التي تركت خمسة أطفال في بلدها للقيام بهذه الرحلة: «بذلت الكثير للوصول إلى هنا، لكن الأمر يستحق بالقطع كل هذا».

وأضافت «كنت أرغب دائماً في القدوم إلى مصر، وأردت رؤية الأهرام، إنه أمر مذهل، إنه حلم».