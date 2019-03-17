الامارات | قصائد بلغات العالم في أيام قرطاج الشعرية

شكرا لقرائتكم خبر عن قصائد بلغات العالم في أيام قرطاج الشعرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق يوم الجمعة المقبل الدورة الثانية لأيام قرطاج الشعرية في تونس، بمشاركة 40 ضيفاً من مختلف الدول العربية، إضافة إلى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا.

وقالت مديرة أيام قرطاج الشعرية، جميلة الماجري، خلال مؤتمر صحافي أول من أمس، إن الدورة الجديدة ترفع شعار «احتفاء بالشعر.. احتفاء بالحياة» في الفترة من 22 - 29 مارس الجاري.

وأضافت «هذه دورة الترسيخ والتكريس والتثبيت للأيام الشعرية. الشعر في بلادنا جدير بأن تكون له تظاهرة كبرى تعنى به مثل هذه التظاهرة». وأشارت إلى أن شعراء من مصر والسودان والعراق وفلسطين وليبيا وسورية ولبنان واليمن والمغرب والجزائر والإمارات والأردن والسعودية والكويت وسلطنة عمان سيشاركون في الدورة الثانية إلى جانب الشعراء التونسيين. يبدأ البرنامج بحفل موسيقي، تليه قراءات شعرية للشعراء حبيب الصايغ (الإمارات) وسامي مهدي (العراق) وراشد عيسى (الأردن) وجاسم الصحيح (السعودية) وشميسة النعماني (سلطنة عمان) وعلا خضارو (لبنان) وأماني الزعيبي (تونس). ويشمل البرنامج يوماً للاحتفاء بالشعر العربي في 23 الجاري. كما تقيم أيام قرطاج الشعرية أمسيات خاصة للشعر الفرنسي، والإسباني، والروسي، والإيطالي، والإنجليزي.