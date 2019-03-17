الامارات | 65 عنواناً لـ«جمعة الماجد» في «الرياض للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن 65 عنواناً لـ«جمعة الماجد» في «الرياض للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 الذي يستمر حتى 23 مارس الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة السعودية.
وتمثل المشاركة فرصة يلتقي فيها المركز بجمهوره الكبير في المملكة العربية السعودية من الباحثين وطلاب الدراسات العليا في الجامعات، كما تسهم المشاركة في التعريف بالمركز ودوره في مجال المخطوطات والمصادر والمراجع، خصوصاً النادرة منها.
ويعرض المركز 65 من إصداراته، والتي من آخرها كتاب ذكر الأقاليم، وديوان رحمة بن راشد الشامسي، وكتاب مدينة تبريز خلال عصر السلاجقة والإلخانيين، وكتاب شعر تاج الدين الصرخدي.
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