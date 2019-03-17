لايف ستايل

الامارات | أنثى دب قطبي صغيرة تقطع أولى خطواتها في النور

0 نشر
برلين - رويترز 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أنثى دب قطبي صغيرة تقطع أولى خطواتها في النور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطت أنثى دب قطبي صغيرة أولى خطواتها خارج حظيرتها بحديقة حيوان تيربارك في برلين، أول من أمس، إذ أخذت تتعثر في بركة تحت بصر أمها «تونيا».

وولدت الأنثى الصغيرة في الأول من ديسمبر الماضي، لكنها أمضت ثلاثة أشهر ونصف الشهر تعيش في ظلام مع أمها داخل حظيرتها، وتحتاج صغار الدب القطبي - التي تولد صماء وعمياء - إلى رعاية مكثّفة من الأمهات.

Advertisements

وقال حارس الدب القطبي في الحديقة، فلوريان سيكس: «الارتباط بينهما وثيق للغاية، (تونيا) أم جيدة جداً وتعتني بصغيرتها بشكل لا يصدق، ولا تتركها مطلقاً بعيداً عن نظرها».

وتتوقع حديقة الحيوان أن تكون هذه الصغيرة، التي لم تتم تسميتها بعد، مصدر جذب للزوار اعتباراً من الغد، عندما تخرج للمرة الأولى أمام الجمهور. وستظل «تونيا» وصغيرتها معاً لعامين، وسترسل الصغيرة بعد ذلك إلى حديقة حيوان أخرى.

والدببة القطبية من الأنواع المهددة بالانقراض بشكل متزايد، مع ذوبان المزيد من موطنها الشمالي الجليدي بسبب تغير المناخ.

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أنثى دب قطبي صغيرة تقطع أولى خطواتها في النور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى