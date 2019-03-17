تعرف على أبرز طلاء الأظافر في 2019 بألوان ملائمة

هناك خط رفيع، بين الكلاسيكية والابتذال، خصوصًا، مع الأظافر، فلا تستعملي الأحمر للصيف أبدًا، ولا المارون في كلّ مناسباتكِ، وحافظي على ظهور أظافركِ بألوان ملائمة.

وعن ألوان ربيع العام 2019 فنجد أنه ليست فقط، ألوان الباستيل هي الشائعة، لكن أيضًا، موضة الستينيات، فلون زهور البنفسج الناعمة والورديّ تعتبر من أفضل الخيارات.

لؤلؤي شفّاف

استخدميه مع طلاء الباستيل المفضّل لديكِ، فتقترح عليكِ جينا، إضافة طبقة شفّافة إلى الأعلى، لإضفاء لمسة مصقولة. كما أنّه يعطي مظهرًا منتعشًا وجذابًا.

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الورديّ اللؤلؤيّ

لون ناعم ممتع، يصلح لاستخدامه منفردًا، أو كطبقة تلميع، حيث لونه الفاتح المحبّب يضفي على أظافركِ رونقًا وأنوثة.

الورديّ المعتم

بينما قد يكون الورديّ اللؤلؤيّ ليس متاحًا للجميع، فإنّ الورديّ المعتم، يمكن استعماله مع جميع درجات البشرة، وذلك بفضل أساسه الأبيض الورديّ.

الأصفر الفاتح

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جميعنا نرفض اللّون الأصفر، لكنّ جينا تؤكّد، أنّ درجة الأصفر الفاتح رائجة جدًا هذا الموسم، خصوصًا لصاحبات البشرة الداكنة.

الأزرق الثلجيّ

اللّون المماثل تمامًا لمكياج عيون والدتك في الثمانينيات، أزرق ترابيّ، مثلج، يعطي مظهرًا كلاسيكيًا أخاذًا.

البنفسجيّ الثلجيّ

إذا كنتِ تحبين تجربة المظهر الباهت، ولكن لا تهتمين كثيرًا بالباستيل، فاللّون الأرجوانيّ الدّاكن، هو الحلّ للمسة تجعلكِ تشعرين باللّين، والموسمية، بطريقة غير متوقعة.

لون كشميري مع غليتر

فالغليتر دائمًا، مناسب للربيع، لكنْ، استعملي نوعًا، ذا بريق مناسب فلا شيء خاطيء أبدًا، مع الكشمير والجليتر

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