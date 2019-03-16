هذه الأقمشة تبرز أناقة وجاذبية الرجل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

تعتمد إطلالة الرجل على كثير من الأمور للظهور بشكل لائق وجذاب، وأحد أهم هذه الأشياء التي لها دور هام في إبراز أناقة الزي، ويغفل عنها كثير من الرجال نوع القماش المستخدم.

وغالبًا ما يرتبط خامة الزي بالظروف الجوية، فالأقمشة الصيفية لا مكان لها خلال الشتاء والعكس صحيح، ويصعب القول بأن هناك قماشاً يصنف كالأفضل بشكل مطلق، ولكن ذلك لا يمنع من أهمية دور الخامة في إبراز أناقة الرجل، وفي هذا الموضوع نقدم لكم أبرز الأقمشة التي تناسب الرجل ومميزاتها وفوائدها للجسم- وفق ما نشره موقع "mawdoo3".

- الدنيم

الدنيم عادة يتم صنعه من خلال حياكة القطن بطرق مختلفة، ولكن مؤخراً ومع إضافة المواد القابلة للتمدد بتنا نشهد على دمجه مع أقمشة صناعية، وحتى أن بعض أنواع الدنيم تصنع بشكل كلي من ألياف صناعية.

- القطن

هي أشهر أنواع الأقمشة وأكثرها انتشاراً عملية وغير مكلفة وتصلح لكل الفصول وذلك لأنها لا تحبس الحرارة كما أنها خفيفة الوزن. القطن يأتي بأشكال عديدة فقد، يكون قطناً ١٠٠٪ أو قد يتم دمجه مع أنواع أخرى من الأقمشة مثل الحرير، والتويل وغيرها.

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- اللينين

يشمل أي نوع من الأقشمة التي صنعت من ألياف الكتان، يتميز بالمتانة، والقدرة على تحمل عوامل المناخ الحارة. لا يحبس الحرارة ويمتص الرطوبة بشكل مثالي كما أنه خفيف الوزن. اللينين عادة يتم دمجه مع أقمشة أخرى وخصوصاً القطن.

- الصوف

هناك أكثر من ٢٠٠ نوع من الصوف التي تأتي من أكثر من ٤٠ صنفاً من الحيوانات. نوعية كل صوف تختلف باختلاف المصدر ولكن الأنواع الأكثر شهرة هي صوف الماعز، وهو الصوف التقليدي، وصوف مورينو الناعم والقوي، وغالباً ما يتم دمجه مع النايلون، وهو باهظ الثمن.

- الجلد

الجلد قماش جميل وفاخر ويصبح أجمل مع الاستخدام، يوفر الدفء وهو مقاوم للماء، هناك عدة أنواع من الجلد لكل واحدة منها مميزاتها ولكنه بشكل عام من الأقمشة المميزة وإن كان يحتاج الى عناية خاصة.