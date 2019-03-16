أبرزها أيسلندا.. دول ساوت بين النساء والرجال في العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

في الوقت الذي تنتصر فيه الدراسات لشكوى "جماعات الفيمنست" من عدم مساواة النساء بالرجال في الحقوق الممنوحة في إطار العمل بعدد من الدول الأوروبية التي كثيرًا ما تُعلي من شأن حقوق الإنسان، تحافظ دول أخرى وبإجراءات وقوانين عدة على هذه الحقوق، وفي كل نواحي العمل بغض النظر عن الفروق الجنسية.

وفي هذا التقرير ننشر لكم أبرز البلاد التي نصت قوانينها على مراعاة وحقوف المرأة بشكل كبير- وفق ما نشره موقع "World Economic Forum".

- أيسلندا

تقوم الشركات في أيسلندا بدفع أجور متساوي بين الرجل والمرأة وحتى دفع إجازة الأمومة والأبوة لهما.

- النرويج

تعد النرويج أول دولة في العالم قد فرضت حصة متساوية بين الجنسين عند توزيع المهام الوظيفية، وفي الشركات

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40% من مجالس إدارة الشركات يجب أن يتم شغلها من قبل النساء. والآباء والأمهات يمنحون إجازة بواقع 14 أسبوعًا عند الولادة.

- السويد

تعتبر السويد رائدة عندما يتعلق الأمر بمنح إجازات الأبوة والأمومة، إذ يحصل الآباء والأمهات على 140 يومًا في حالات الولادة أو تبنى طفلًا.

- فنلندا

هي أول دولة في العالم قامت بمنح النساء حقوقًا سياسية كاملة عام 1906، وأول دولة سمحت للنساء للمشاركة في تشكيل مجلس النواب

حيث ان النساء يتفوقن على الرجال على مستوى التعليم، ويشكلن أكثر من نصف الخريجين من الجامعات.