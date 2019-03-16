6 أطعمة تساعد في الحفاظ على صحة الكلى.. منها "القرنبيط والسبانخ"

تعتبر الكليتان أحد أهم أجزاء الجسم التي تعمل على تخليص الجسم من السموم، فهى الفلتر الذى يمر عليه الدم ويقوم بتخليصه من السموم والمواد الزائدة عن احتياج الجسم، وتلعب الأطعمة دورًا هامًا في الحفاظ على صحة الكليتين ومن ضمن هذه الأطعمة كما ذكرها موقع "إن دي تي في".

تشكل الكليتان أحد أهم أجهزة الجسم التي تعمل على تخليصه من السموم، عبر تنقية وتصفية الدم وطرح الفضلات السائلة.

- الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر فقير بالبوتاسيوم، لكن هذا ليس هو السبب الوحيد الذي يجعله مثالياً لصحة الكلي، فهو مصدر ممتاز لفيتامين سي وفيتامين أي وفيتامين بي 6 وحمض الفوليك والألياف، كما أنه يحتوى على اللايكوبين، أحد مضادات الأكسدة التي تحمي من أنواع معينة من السرطانات.

- القرنبيط

من الخضراوات الصليبية الغنية بفيتامين سي، ومصدر جيد للفولات والألياف، كما أنه مليء بالإندول والجلوكوزينات والثيوسيانات، وتساعد هذه المركبات الكبد على تحييد المواد السامة التي يمكن أن تلحق الضرر بأغشية الخلايا والحمض النووي.

- البصل

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يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية، لكن بالإضافة إلى ذلك، فإن البصل غني بالفلافونويد، وخاصة الكيرسيتين، وهو مضاد قوي للأكسدة يعمل على الحد من أمراض القلب ويحمي من العديد من أنواع السرطان.

- التفاح

التفاح مصدر جيد للبكتين، وهو من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم والجلوكوز، كما أنه مصدر مهم لمضادات الأكسدة، بما في ذلك الكيرسيتين الذي يمكن أن يحمي خلايا الدماغ، التفاح الطازج هو أيضاً مصدر جيد لفيتامين سي والألياف التي تساعد على الشعور بالشبع.

- السبانخ

أطعمة الخضار الورقية الخضراء غنية بالفيتامينات والحديد، المغنيسيوم والفولات، وذلك موجود بالسبانخ فهو يعزز صحة نظام المناعة وحماية البصر.

- البطاطا

غنية بالبيتا كاروتين ومصدر ممتاز للفيتامينات، ويمكن لها أن تكون إضافة مثالية لنظامك الغذائي، وهي أيضا مصدر جيد لفيتامين الألياف والبوتاسيوم.

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