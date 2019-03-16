ما هو يوم تقدير الشفايف..وكيف نحتفل بها ؟

يحتفل العالم، اليوم، 16 مارس، بيوم تقدير الشفاه، للتذكير بأهميتها، وتسليط الضوء على ضرورة الاهتمام بهذا الجزء المهمل في كثير من الأحيان من وجوههم، ففي هذا اليوم دعوة لتقدير مرافق "اللمس والكلام" التي تحملها شفتيك.

فبدون شفاه يكون من الاستحالة، الحديث، الضحك، العبث، الابتسامة.. أو تبادل القبلات مع طرف آخر.

وسلط موقع "offthecusp" الضوء على عدة اقتراحات، للاحتفال بهذا اليوم، جاءت على النحو التالي:

قومي بتقشير خلايا الجلد الميتة، من خلال فركها بالسكر البني والعسل وزيت جوز الهند.

دلكيها لمدة 5 دقائق، لتحفيز الدورة الدموية، باستخدام زيت اللوز، أو جوز الهند.

جربي "يوجا الشفاه" لبضع دقائق، والتي تساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين والمساعدة في تحديد وتوسيع شفتيك.

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اشتري بلسما مرطبا، واعتادي على وضعه يوميًا قبل النوم.

تناول الماء بكثرة للحفاظ على صحة شفتيك.

امسحي بماء الورد، لكي تبدين أكثر ليونة، ورطبة.

اشتري أحمر الشفاه المفضل لكِ وتألقي به في هذا اليوم.

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