وتستمر المعاناة.. "أمهات مصر" يطالب بمندوبين بالمدارس لاستلام شريحة التابلت

طلاب وأولياء أمور عن امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي: "الكل محبط"

أولياء أمور وطلاب الصف الأول الثانوي عن امتحان الفلسفة: "تم التسريب بنجاح"

طلاب الصف الأول الثانوي عن امتحان الأحياء اليوم: "سهل ومن الكتاب"

بعد إعلان موعد الامتحان التجريبي الإلكترونى لطلاب الأول الثانوى.. الأمهات: "التابلت مفيهوش مواد تتذاكر"

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن عددا من أولياء الأمور طالبوا بتخصيص مندوب من كل مدرسة وتكليفه باستلام شريحة الموبايل الخاصة بتابلت طلاب أولى ثانوي من شركة الاتصالات.

Advertisements

وأوضحت "عبير"، في بيان لها، أن أولياء الأمور عانوا أشد المعاناة خلال ذهابهم لمكاتب البريد الشهر الماضي لدفع قيمة تأمين تابلت طلاب أولى ثانوي بنظام الثانوية الجديد، وسط حالة من الزحام والتدافع الشديد.

وطالبت عبير، وزارة التربية والتعليم، بالاستجابة لرغبة أولياء الأمور في تخصيص مندوب من كل مدرسة، للقيام بمهمة استلام شريحة التابلت نيابة عنهم، وذلك تجنبا للزحام ونظرا لضيق الوقت على الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي المقرر في 24 مارس الجاري، على أن يقوم الطلاب باستلام الشريحة من المدرسة بدلا من الذهاب لشركة الاتصالات.

وعانى أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، منذ تحديد موعد استلام التابلت، حيث يترددون "كعب داير" على مكاتب البريد لاستلامه ودفع وثيقة التأمين البالغ قيمتها 100 جنيه، ومن ضمن شكاوى أولياء الأمور حول "التابلت"، عدم وجود مواد دراسية عليه، رغم تحديد (24 مارس) موعدا للامتحان التجريبي، وكذلك صعوبة استخدامه بالنسبة لبعض الطلاب.

لمزيد من التفاصيل:

https://honna.elwatannews.com/news/details/2011235/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1

https://honna.elwatannews.com/news/details/2007140/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89

​