فتاة يتيمة تطلب فستان زفاف "سلف".. ونشطاء يتضامنون معها

أرسلت فتاة رسالة خاصة لإحدى الصفحات المتخصصة في عرض المشكلات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تطلب مساعدة أعضاء الصفحة للحصول على "فستان زفاف وبطانية وغسالة" قبل زفافها بسبب تعذر حالتها المادية، وكانت المفاجأة في تعليقات الأعضاء الذين طلبوا التواصل مع مسؤولي الصفحة للتكفل بكل مصاريف الزواج.

وبدأت الفتاة رسالتها قائلة: "أنا يتيمة ومخطوبة وفرحي بعد 9 أيام، وهلبس عباية بدل فستان الفرح، لأن ظروفي أنا والعريس على قد الحال جدا، وخطيبي ميقدرش يأجر لي فستان، ومقدرتش أشتري هدوم خروج".

وأضافت: "ناقصني غسالة وبطانية، ولو أي حد عنده فستان سلف، أو هدوم مش محتاجاها يبقي كتر خيركم"، موضحة طولها ووزنها لسهولة الحصول على ما يناسبها، ووعدت بإعادة الفستان مجرد الانتهاء من الفرح.

وطالبت في آخر رسالتها بعدم الاستخفاف بمشاعرها أو طلبها، لشدة حاجاتها له.

وعلق "علي غزلان" أحد مشاهير السوشيال ميديا على رسالة الفتاة قائلا: "إيجار الفستان عليا، وأحلى فستان تختاريه كمان"، مناشدا مسؤولي الصفحة بالتواصل معه، وتوصيله بالفتاة صاحبة الرسالة أو بخطيبها لتنفيذ طلباتها.

ومن جانبها، علقت "صدفة الشيخ" إحدى أعضاء الصفحة، مشددة على صاحبة الرسالة التواصل معها قائلة: "والنبي كلميني أنا هجيبلك بطاطين كتير ومفارش وغسالة كبيرة وغسالة صغيرة وهجيبلك كل صحابي وهجيبلك فوتوجرافر وصحبتي ميك أب أرتيست شاطرة أوي والفستان هخليكي تعمليه أقسم بالله عند أحسن واحد في مصر كلها"، لافتة إلى أن لديها أصدقائها يعملون في مجال الفنادق والسياحة، ومن خلالهم سيتم حجز 10 أيام في أحد الفنادق لتقضيها العروس مع عريسها عقب الزفاف.

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وأكد الشيخ محمد سليمان استعداده الكامل لعقد قران العروسين بدون أي مقابل "أنا فعلا نفسي أساعد بس ما باليد حيلة، لو عاوزاني أكتبلكم كتب الكتاب هدية تحت أمركم، مائة مليون مبروك يا رب أنول شرف ذلك".

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