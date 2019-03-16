تعرف على أهمية "الإكسسوارات الرجالية" في صنع الأناقة الكاملة

بالطبع تلعب الاكسسوارات الرجالية دور الجندي المجهول في طلة الرجل وجاذبيته الخارجية فعلى الرغم من أن قطع الاكسسوارات الرجالية صغيرة الحجم وقد يكون بعضها غير مرئي بصورة واضحة بالنسبة للأشخاص المحيطين إلا أن اعتماد الرجل لبعض القطع المختلفة منها تعمل على تكامل طلته الخارجية بشكل لا يدركه أو يقدره إلا الرجال من أصحاب الذوق الرفيع الذين يعلمون جيدا مدى عمق التأثير لقطع الاكسسوارات الرجالية في أعين الأشخاص المحيطين.

وعلى الرغم من أهمية الاكسسوارات الرجالية في تكامل مظهر الرجل وطلته الخارجية هناك العديد من قواعد الأناقة والموضة المتخصصة في تنظيم اعتماد قطع الاكسسوارات الرجالية والتي من أهمها عدم المبالغة في ارتداء أو استخدام عدد كبير من الاكسسسوارات الرجالية دفعة واحدة بجانب حتمية انتباه الرجل الشديد لما يمثله تناسق ألوان قطع الاكسسوارات الرجالية مع ألوان الملابس الأساسية من أهمية وتأثير في طلة الرجل الخارجية.

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ومع تعدد وتنوع قطع الاكسسوارات الرجالية واختلاف أشكالها وأحجامها ينصح خبراء الموضة والأناقة الرجال بعدم التخلي عن اعتماد مجموعة هي الأهم والأبرز من بين جميع أنواع قطع الاكسسوارات الرجالية الأخرى.

1- النظارات الشمسية والاكسسوارات الرجالية

النظارات الشمسية والاكسسوارات الرجالية

والمقصود هنا هو النظارات الشمسية الكلاسيكية مثل Wayfarers و Clubmasters بالإضافة إلى Aviators فتلك النظارات الشمسية الكلاسيكية تظل أهم الأنواع التي حافظت على تواجدها في قوائم أفضل النظارات الشمسية منذ عقود طويلة تعود إلى أربعينيات القرن الماضي لتظل حتى الان واحدة من أهم قطع الاكسسوارات الرجالية.

وبالتأكيد إضافة طلة عصرية حديثة وأنيقة للنظارات الشمسية الكلاسيكية من أنواع Wayfarers و Clubmasters بالإضافة إلى Aviators أمر يمكن تطبيقه من خلال العدسات الملونة مثل البنية أو الخضراء الداكنة.

2-الاكسسوارات الرجالية والمحافظ الجلدية

الاكسسوارات الرجالية والمحافظ الجلدية

بالتأكيد المحافظ الجلدية لا تعد من الاكسسوارات الرجالية الواضحة أو التي يراها الجميع ولكن الاستثمار الجيد في اعتماد المحافظ الرجالية الأنيقة التي سوف تكون رفيقته لفترة زمنية طويلة يتيح للرجل ضمان طول عمر المحفظة دون تعرض جلدها للتشقق أو التجعد وهو الأمر الذي يغنيه عن الحاجة إلى محفظة أخرى خلال فترة زمنية قصيرة.

3- ساعات الستانلس ستيل والاكسسوارات الرجالية

ساعات الستانلس ستيل والاكسسوارات الرجالية

نعم بالتأكيد هناك العديد من الساعات ذات الأساور الجلدية والقماشية وحتى تلك المصنوعة من الذهب الخالص ولكن ساعات الستانلس ستيل عالي الجودة والمقاومة للصدأ هي ساعات تدوم للأبد وتزين معاصم الرجال وتدعم التكامل بين ما يرتديه من ملابس وقطع الاكسسوارات الرجالية الأخرى بشكل أكثر من رائع.

4-الاكسسوارات الرجالية والأحزمة الجلدية

الاكسسوارات الرجالية والأحزمة الجلدية

من المهم جدا أن يدرك الرجل الأهمية الكبيرة التي تلعبها الأحزمة الجلدية كقطع من أهم الاكسسوارات الرجالية بالنسبة لطلة الرجل الكلاسيكية فبشكل عام تعد الأحزمة الجلدية المصنوعة من الجلود الفاخرة الطبيعية سواء البنية أو السوداء الرابط بين قطع الملابس العلوية والسفلية لطلة الرجل الكلاسيكية ولكن وقبل اعتماد لون الحزام الجلدي يجب الانتباه إلى تناسق لون القطعة المعدنية "مشبك الحزام" مع ألوان الاكسسوارات الرجالية الأخرى مثل الخواتم أو إبزيم الحذاء بجانب الساعة ومشبك ربطة العنق.

5- منديل الجيب البيضاء والاكسسوارات الرجالية

منديل الجيب البيضاء والاكسسوارات الرجالية

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منذ عام 1920 ومناديل الجيب البيضاء هي الرفيقة الأهم والأبرز لطلة الرجل الكلاسيكية الرسمية الكاملة فهي من قطع الاكسسوارات الرجالية التي وعلى الرغم من بساطتها إلا أنها تلعب دور كبير وتحدث الفارق في منح سترات البدل الرجال الكلاسيكية جاذبية من نوع خاص.

6-الحقائب الجلدية والاكسسوارات الرجالية

الحقائب الجلدية والاكسسوارات الرجالية

الحقائب الرجالية الجلدية المصنوعة من الخامات الطبيعية الفاخرة هي الاكسسوارات الرجالية التي تعتبر الرفيقة الوفية والقوية للرجال فهي الحافظة الأمينة لكل متعلقات الرجل من ملابس وأدوات الرجل الأخرى التي سواء التي يستخدمها في العمل أو في حياته الشخصية.

وبالتأكيد الألوان مثل الأسود والبني بجانب اللون الزيتي هي الأكثر أهمية من بين ألوان الحقائب الجلدية الأخرى حيث تمنح الرجل الجاذبية القوية وتزيد من نضج الطلة الخارجيه الخاصة به.

7-أزرار الأكمام الفضية والاكسسوارت الرجالية

أزرار الأكمام الفضية والاكسسوارت الرجالية

جاذبية وأناقة أنواع القمصان الرجالية الكلاسيكية المختلفة بالنسبة للرجل الذي يدرك كيف يكون في أبهى صورة دائما لن تكتمل دون أزار الأكمام الفضية التي تعتبر من الاكسسوارات الرجالية الرائعة التي تصنع الفارق حول معصمي الرجل بأناقة خاصة في المناسبات الرسمية كحفلات الزفاف.

8-القفازات الجلدية والاكسسوارات الرجالية

القفازات الجلدية والاكسسوارات الرجالية

لا شيء أكثر أناقة من تلك التي تضيفها الاكسسوارات الرجالية المتعلقة بالقفازات الجلدية الفاخرة خصوصا تلك الممزوجة بخامات الكشمير الرائعة التي تؤمن الدفء والحماية من تأثيرات الطقس البارد على اليدين.

9-أوشحة الـ tartan والاكسسوارات الرجالية

أوشحة الـ tartan والاكسسوارات الرجالية

هي من أهم الاكسسوارات الرجالية الشتوية بكل تأكيد التي تلعب دور وقائي من برودة الطقس وخاصة في الأيام التي تنشط فيها حركة الرياح والأجواء الليلة الشتوية الباردة ولكن بالتأكيد ليس على حساب أناقة الرجل وطلته الخارجية.

10-قبعات البيسبول والاكسسورات الرجالية

قبعات البيسبول والاكسسورات الرجالية

بعد الانتهاء من الالتزامات العملية ودخول وقت الفراغ والراحة والتنزه فإن اعتماد طلة الكاجوال بجانب قبعات البيسبول الرياضية -التي تم اعتبارها من بين الاكسسوارات الرجالية المفضلة بسبب الفارق التي تشكله على طلة الكاجوال الرجالية الخفيفة-تمنح مظهر الرجل الخارجي انتعاشا وحيوية.

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