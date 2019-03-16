"فاشون جارديم" يفتتح" بوب أب" لملابس وإكسسوارات البحر في دبي

افتتح متجر Fashion Jardim المتخصّص بملابس البحر، الأزياء الجاهزة وعلامات اللايف ستايل في دبي، بوب أب داخل Galeries Lafayette في دبي مول. جرى حفل الافتتاح في 6 مارس، وسيبقى المتجر فاتحاً أبوابه لمدة شهرين أي في مارس وأبريل.

هذا البوب أب سيكون خياركِ المناسب للتمتّع بمجموعة حصرية من ملابس البحر التي تتميّز بتصاميم وألوان نابضة بالحياة، حيث يقدّم تصاميم لـ8 من أكثر علامات ملابس البحر البرازيلية شهرةً مثل ماركة Salinas وÁgua de Coco وAmir Slama وSinesia Karol وKarla Vivian وGuria Beachwear وCecília Prado وSkazi.

خلال حفل الافتتاح استطاع الضيوف إلقاء نظرة أولى على التشكيلة الحصرية لملابس البحر، وذلك على وقع الموسيقى الحيّة لأحد أشهر منسقي الدي جاي، كما توّلت فرقة Trio Latino إضفاء رونق خاص على الحفل من خلال موسيقى الطبول التي كانت كفيلة بأن تنقل الحضور إلى شواطئ البرازيل المشمسة.

هذا المتجر الجديد تمّ افتتاحه بالاشتراك مع برنامج Texbrasil الذي يعمل على التنسيق مع شركات تصنيع الملابس والمنسوجات من أجل ضمان نجاحها في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى وكالة Apex البرازيلية التي تعمل على تعزيز الاستثمار والتجارة، وجمعية Abit البرازيلية لصناعة المنسوجات والملابس.

تعليقاً على افتتاح البوب أب هذا، قالت دينا غريّب، صاحبة متجر Fashion Jardim: "عندما تفكّر في الشواطئ الأكثر مواكبة للموضة، تفكّر تلقائياً في البرازيل. سواء كوبا، كابانا أو إيبانيما، هذه المجموعة من ملابس البحر تنقل هذه الأجواء المشمسة مباشرةً إلى دبي. مدينة دبي معروفة بأنها من أشهر عواصم الموضة في العالم، وأنا على ثقة أن عاشقات البحر فيها سيغرمن بتشكيلة الملابس التي سنقدّمها في متجر البوب أب لـFashion Jardim في غاليري لافاييت".

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أضافت: "أنا متحمسة للغاية لفكرة وجود Fashion Jardim داخل غاليري لافاييت، الذي يعتبر أرقى وجهة للتسوق في الإمارات و المعروف بتقديم باقة من العلامات التجارية عالية الرفاهية، ما يجعل غاليري لافاييت المجمّع التجاري المثالي للظهور الأول لـFashion Jardim في دبي".

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